Что делать с коррупцией в России. Часть 7

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

Фото: соцсети

Сегодня мы поговорим о том, чем можно дополнить работу организаций, у сотрудников которых на плечах лежат не только погоны, но и задачи по выявлению и предотвращению экономических преступлений.



Первая трудность, с которой они сталкиваются – это отсутствие информации. Все эти бодрые доклады о раскрытии преступлений прошлых лет, как раз и говорят о том, что в момент их совершения, сведений об этом у правоохранительных органов не было, и они не смогли сработать на опережение. Возникает вопрос: почему они не владели необходимой информацией в полном объёме? На мой взгляд, есть две объективных причины. Первая – это невозможность на каждое государственное предприятие выделить по сотруднику силовых ведомств. Вторая — это бесполезность оперативного контроля из рабочего кабинета. Сотрудник не понимает происходящих в организации процессов, он не видит, что именно, как и кем на самом деле производится, и не контролирует процесс учёта. Хотя, в сегодняшний цифровой век решить эти проблемы достаточно просто. Необходимо, чтобы у оперативного подразделения, за которым закреплён контроль за деятельностью того или иного государственного предприятия, был полный удалённый доступ во все системы учёта. Сейчас этого нет. Оперативный сотрудник или работник прокуратуры просто пишет запрос, потом, когда-нибудь получает ответ, если возникает новый вопрос, соответственно, – новый запрос, и это долго и совершенно не эффективно.

Сотрудник силового блока на экране своего компьютера должен видеть всё, а именно:



- какие заключены договора,

- как они реализовываются и оплачиваются (это ежедневные отчёты по произведенным работам и поставкам материальных ресурсов, это сведения с пункта весового контроля и с установленной на автомобилях системы «ГЛОНАСС», а также информация с точки видеоконтроля, и конечно, вся программа 1С). О том, как соединить эти программы в одно целое и увидеть общую картину, мы говорили в предыдущих статьях.



В результате такого подхода, всего лишь одна девочка, понимающая в системе учета, по объёму полученной информации заменит целое отделение «оперативных зубров». Кроме того, она, не вставая со своего рабочего места, сможет эффективно контролировать деятельность сразу нескольких казённых предприятий. Легче всего, на мой взгляд, воплотить это на предприятиях, работающих по линии МО, поскольку контроль за ними возложен на ФСБ, которая располагает большими полномочиями и имеет все необходимые для этого ресурсы.

Следующая проблема заключается в том, что преступления совершают люди умные, грамотные, имеющие высшее специальное образование и серьезный практический опыт за плечами, и далеко не каждый оперативный сотрудник или работник прокуратуры может им соответствовать. Я не пытаюсь сказать, что кто-то умнее или глупее, нет – я хочу подчеркнуть, что строитель лучше знает, как строить и, соответственно, лучше понимает как при этом можно «нахимичить».

Огромные размеры нашего государства тоже являются определённым препятствием. Страна у нас большая, и если в одном регионе раскрыли какое–то серьезное и запутанное преступление, этот передовой опыт далеко не сразу станет известен в других её областях, хотя он может быть и востребован в данную конкретную минуту. Конечно, существует процесс обучения, обмен опытом, который отражен в соответствующих ведомственных приказах, но это было и в 19, и в 20 столетий – сейчас век цифровых технологий и этим можно воспользоваться.

Было бы здорово, если бы появился некоторый аналог «Касперского», только в сфере борьбы с коррупцией — это соответствующее программное обеспечение, цель которого - быстро собирать необходимую информацию, выделять важные моменты и тут же отправлять обновления всем без исключения заинтересованным лицам.

Поговорим об этом подробнее. Существуют ведомственные ВУЗы, преподаватели которых пишут работы на тему борьбы с преступностью, начиная с методики борьбы с карманными кражами, заканчивая серьёзными коррупционными преступлениями. Зачастую они пишут грамотные и необходимые для исполнителя вещи, но читают эту литературу далеко не все, для кого она предназначена. Вот если бы на базе такого ВУЗа организовать центр, назовём его - «Интеллект Центр по борьбе с коррупцией» - это было бы более эффективным решением. В этот Центр стекалась бы вся информация о раскрытых в данной сфере преступлениях. Сотрудники Центра связывались бы с исполнителями и задавали бы им несколько вопросов: о механизмах хищения и выявления и способах доказывания. Далее, дополняли бы эту информацию своим опытом и своевременно рассылали обновления всем заинтересованным лицам. Понятно, что это уже не бумажный носитель, а соответствующее программное обеспечение, какой–то ведомственный сайт. Сотрудник оперативного подразделения имеет возможность зайти на него, выбрать раздел, допустим - «Строительство», в нём тему - «Способы хищений», а там строку - «Фиктивные поставки», и ознакомиться с размещенными в ней материалами - какие бывают фиктивные поставки, как они оформляются, как выявляются и как доказываются. Может посмотреть образцы документов как фиктивных, так и подлинных, почитать статьи о новых способах хищений в данной области. В случае, если он не найдёт нужного для себя ответа, может задать свой вопрос и подключить к решению задачи уже соответствующих специалистов Центра.

Что это даст. Во–первых, консолидацию всего опыта в одном месте, во-вторых, быструю, своевременную передачу информации всем без исключения пользователям. В–третьих, это дает возможность поднять качество работы начинающих сотрудников до необходимого уровня. Технологически всё это возможно, кадровые и технические ресурсы для этого есть.

В следующий раз мы поговорим о качестве проводимых проверок и подумаем, как на этот процесс можно повлиять.

Что делать с коррупцией в России. Часть 6