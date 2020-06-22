Что делать с коррупцией в России. Часть 5

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

фото: соцсети

Продолжим наш разговор на тему хищений бюджетных средств. Надеюсь, что приведенная ранее информация оказалась полезной как для государственных организаций, так и для частного бизнеса, занятого в сфере строительства и перевозок. Сегодняшняя наша тема - это сфера госзакупок - торги, подряды, субподряды.

Рассмотрим пару наиболее распространённых «мутных» схем. Первое. В том случае, когда госкорпорация заключает договор поставки или подряда с какой-то частной конторой, к этой организации предъявляются определенные требования: это могут быть документы, подтверждающие правообладание реализуемыми товарно-материальными ценностями, финансовая отчетность, подтверждающая понесенные расходы и прочее. Но очень часто - эта контора лишь посредник, а исполнитель - другое предприятие, и вся «бухгалтерская химия» будет как раз на нём.

Допустим, «Рога и копыта» заключили договор поставки песка в одну из госкомпаний. Песка у них нет, и они приобретают его у «Копыт и рогов», у которых вроде бы этот материал есть. В качестве подтверждающего документа «Рога» предоставляют в госкомпанию договор, согласно которому они и закупили тот самый песок. На первый взгляд всё выглядит честно и прозрачно, но вот только где возьмет этот материал конкретный исполнитель (в нашем случае «Копыта и рога»), уже никого толком не интересует. А он мог его добыть без лицензии - то есть украсть у государства, либо его добыла сама государственная строительная организация, а, соответственно, документации подтверждающей понесенные расходы у «Копыт и рогов» нет.

Это же элементарно! Если мы покупаем часы в магазине - мы же приобретаем их не у производителя, а у посредника, и зачастую далеко не единственного, но, в любом случае, вместе с часами у нас будет идти вся необходимая документация, подготовленная заводом производителем. Так и тут - непосредственный производитель должен предоставить точно такую же документацию, как и фирма-посредник, заключившая договор с государственной компанией, без этого не должно быть никаких выплат.

Теперь о торгах. Под торгами понимается сфера госзакупок, проводимая в виде конкурсов, аукционов и запроса котировок. Цель этого мероприятия - сохранить конкуренцию, тем самым снизить стоимость и поднять качество, а также убрать коррупционную составляющую. Идея отличная, но так как там постоянно фигурируют огромные деньги, идет поиск путей обхода требований законодательства, регулирующего эту сферу.

По мнению генерального прокурора России Игоря Краснова, «откаты» в сфере госзакупок за последнее время увеличились вдвое, а взятки на 11%. В прошлом году в ходе Петербургского экономического форума предприниматели жаловались на то, что не могут подать документы - их попросту не подпускают к госорганизации, либо отказывают им по надуманным причинам. Соответственно, торги выигрывает карманная ООО-шка, которую в народе называют «прокладкой». Почему так? Потому что она оказывается между реальным поставщиком и потребителем, не выполняя никакой работы, снимает часть прибыли, что приводит к удорожанию контракта и бьёт по нашему с вами карману.

После победы в торгах перед фирмой «прокладкой» всё же встаёт вопрос - как же выполнить условия договора, где найти реального поставщика. И эта проблема решается гениально просто! Заключается договор с предприятием, которого на торги не пустили, ведь у него есть все необходимые ресурсы, а также желание заработать.

Конечно, закон предусматривает порядок обжалования таких решений, но большинство реальных предпринимателей заняты своим бизнесом, и у них нет ни сил, ни желания втягиваться в какую-либо борьбу. Что в данном случае можно предпринять? Для начала - это более жесткий государственный контроль. Фирмы «прокладки», чаще всего выявить не сложно - они выигрывают торги как единственный поставщик. Единственными они становятся по причине того, что другие организации к торгам попросту не пустили - отказали им по надуманным причинам. Соответственно, у нас появилось два важных критерия, позволяющих выявлять нечестные сделки: первое - это наличие единственного поставщика, и второе - это другие претенденты, которые заявились, но не были допущены. Наличие этих пунктов является основанием для более углублённого изучения представленной на торги документации.

Кроме того, считаю, что необходим некий орган, который будет представлять интересы реальных поставщиков товаров и услуг в сфере госзакупок. С одной стороны, задача этой организации продавить контракт тогда, когда его пытаются саботировать, с другой - добиться привлечения к ответственности виновного лица, нарушившего законодательство в сфере госзакупок. Причём самый главный - это именно последний пункт, без него ничего не получится! Да, предприниматель может и не заключит желанную сделку, возможно и ответственность за это никто не понесет, но, когда он второй раз постучит в эту прозрачную и вечно закрытую для него дверь, отношение к нему будет уже иное: «Сейчас мы его опять не пустим, и нас снова будут толкать за решётку. Прошлый раз пронесло, а в этот раз? Статьи УК никто не отменял, правоохранителям тоже нужно кого-то сажать. А если в этот раз на этом месте окажемся мы? Давайте пускать этого «коммерса» хотя бы через раз, и он будет доволен, и на нас подозрений не будет». В результате и нам, гражданам этой страны, тоже будет через раз хорошо, ведь наши деньги останутся в любимом государстве, а не уйдут толстому дяде в карман.

Что это может быть за чудо-организация? Предприниматели сами могут организовать такую структуру, нанять юристов, специалистов по госзакупкам. Это очень удобно, эта служба будет полностью подконтрольна и подотчётна своим учредителям - можно требовать любых результатов. Кроме того, такой организацией может стать любая юридическая фирма, желающая подняться и заработать себе имидж и авторитет. Но лучше всего, если этим займется какой-либо политик или политическая партия. Кто-то скажет, что у них уже есть кабинеты для приёма граждан. Нет, это не то. Нужна полноценная структура со своим, пусть и небольшим штатом, но с опытом и реальными достижениями в конкретной области. Да, критиковать власть, показывать обществу окружающие нас недостатки - это важно, но вопрос в другом - можете ли Вы сами что-то создать? Попробуйте, покажите свои конкретные, осязаемые достижения. Для любой политической партии это будет лучшей рекламой и пропагандой.

На этом наше повествование не заканчивается. Далее продолжим разговор о совершенствовании системы мер, направленных на защиту бюджетных средств. Конечно, было бы здорово, если бы другие специалисты в этой области поддержали наше начинание, поведали известные им пути утечки наших денег в чужой карман и предложили свои эффективные решения.