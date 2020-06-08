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Что делать с коррупцией в России. Часть 3

, 13:02 [ «Аргументы Недели», ]

Что делать с коррупцией в России. Часть 3
фото: соцсети

Сегодня мы продолжим наш разговор о способах хищения и методах предотвращения хищения бюджетных средств. 

Орган, осуществляющий функции контроля, обязательно должен держать в поле своего зрения отчеты за приобретение товаров за наличный расчёт. Тут вообще клондайк – контроля крайне мало. Каждая организация приобретает какие-либо не очень дорогие товарно -материальные ценности за наличный расчёт. Порознь, может быть они и не очень дорогие, но в сумме махинация получается достаточно приличной. Для отчёта необходимо предоставить документы об оплате. С ними и манипулируют нечестные на руку работники. Это будет либо фиктивное приобретение каких-либо товаров, либо приобретение по завышенным ценам, либо, на крайний случай, приобретение товаров низкого качества. Для удобства проверки, все отчеты за наличку должны сканироваться и храниться на едином ресурсе, чтобы любой проверяющий смог в любой момент удалённо с ними ознакомиться. Это серьезнейшее препятствие для хищений подобного рода, так как в случае проверки эта финансовая документация сразу теряется. Если кто-то из ответственных лиц сопротивляется такому порядку – вероятнее всего, он имеет отношение к растратам, иначе этого не объяснишь.

Еще один возможный способ хищения — это махинации с так называемыми «короткими» договорами. Все крупные закупки идут через «торги», но возможно обойтись и без них, в том случае, когда договор заключается на поставку, не превышающую определенную сумму (чаще всего 500 тыс. руб.). Заключение таких договоров отдано «на откуп» непосредственным руководителям, и серьёзного контроля там также не много. Варианты махинаций все те же - это может быть фиктивная поставка или фиктивное производство работ, о чем мы подробно говорили в предыдущей статье, а также приобретение товаров и услуг по завышенной стоимости, либо заведомо низкого качества. Плюсом идёт еще один пункт: по каким-то причинам большая многомиллионная поставка бьётся на части по 500 тыс. и, тем самым, выводится из области торгов. Таким образом заключается договор с «нужным» поставщиком – это, как минимум, снижение конкуренции и приобретение по заведомо завышенной цене, а кроме того, возможность совершать иные незаконные превращения.

Еще одна необходимая точка контроля – это проверка качества проводимых работ. Дело в том, что, снижение качества может свидетельствовать о совершаемом хищении. К примеру, была недопоставка арматуры – соответственно шаг между прутьями в армопоясе станет больше проектного. После заливки бетоном все следы преступления будут скрыты.

Для большего понимания, в качестве примера, приведу разговор с одним строителем:

- Понадобились прорабу деньги. Заливается бетонная конструкция. Он может засыпать туда вместо бетона машину битого кирпича. По объему всё будет совпадать, снаружи кирпича видно не будет, если даже об этом и станет известно, сверлить бетонное основание в поисках кирпича всё равно никто не даст.

- Так развалится же?

- Где ты видел, что развалилось? Если прораб грамотный – вряд ли. Есть в конструкции определённый запас прочности, так что не развалится. Конечно, может это произойти по истечении длительного времени, но потом уже концов не догонишь, да и сроки давности по преступлению выйдут. Может разрушиться под воздействием природных катаклизмов, в этом случае виновата будет природа. Либо, если говорить о дороге, по причине активной эксплуатации – соответственно виновата будет эта самая эксплуатация, и в дальнейшем всё закончится плановым ремонтом.

Видимо поэтому наши дороги так часто выходят из строя и так много ремонтируются.

Конечно, на объекте строительства имеется команда, контролирующая качество проводимых работ, но в случае сговора уровень проверки будет снижаться. Что тогда делать? Необходимо самому специалисту по безопасности периодически выезжать на объект строительства и при помощи рулетки сравнивать проектные данные с фактическими. Поначалу могут возникать ошибки, но время и определенная доля фанатизма все поставят на свои места.
Конечно, очень много зависит и от личности самого человека, на которого возложена функция контроля, от его отношения к работе, к обществу, к государству в целом, от его внутреннего огня и жизненной силы. Мы эту тему затронем чуть позже, а на сегодня легкий экскурс по волнам хищений бюджетных средств будет закончен.

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