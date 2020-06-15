Что делать с коррупцией в России. Часть 4

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

Фото: соцсети

Продолжаем разговор о хищениях бюджетных средств при производстве строительных работ, и сегодняшняя наша тема – это воровство топлива, запасных частей и масел, а также пути противодействия этому явлению.

Может эта тема кому-то покажется не серьёзной, но не серьёзна она только на первый взгляд. Основной ущерб - это хищение дизтоплива, порой оно льётся мимо стройки широкой нескончаемой рекой, на втором месте - расхищение масел, централизовано масла воруют не литрами и даже не бочками, а фурами, и еще одна тема - хищение запасных частей, про это мы также не забудем.

Первое что мы рассмотрим – это хищение топлива. Каким образом это делают отдельные водители нам не интересно, разберем, как это можно сделать на более глобальном уровне. Система СМРТ - система мониторинга работы транспорта или «ГЛОНАСС»- оборудование, позволяет отслеживать передвижение транспорта, его заправки, реальный расход топлива и несанкционированные сливы.

Неплохая программа, но все же, как её можно обойти? На серьёзных стройках используется мощная строительная техника - это и экскаваторы, и бульдозеры, и, огромные как хороший частный дом, дробильно – сортировочные комплексы. Объем топливного бака этой техники от 200 литров до тонны! У любой техники, в зависимости от нагрузки, меняется расход топлива – на холостом ходу расход ниже, при работе под нагрузкой выше. У строительной техники эта разница огромна, что и позволяет экономить, а потом расхищать. Происходит это так. Указанный механизм существенную часть времени проводит, простаивая на холостом ходу. Установленная СМРТ «видит» что техника работает, и что сливов топлива нет. Это успокаивает бдительность контролирующих работников. Далее, при оформлении путевого листа, диспетчер рассчитывает расход топлива по формуле – средний расход топлива при работе именно под нагрузкой (!) за час умножить на 11 часов (рабочая смена длится 12 часов, один час на отдых). Рассмотрим, к примеру, расход в 500 литров. Мы знаем, что реально под нагрузкой техника работала значительно меньше, допустим - всего 5 часов. Получается, что в топливном баке появляется сэкономленное топливо - он должен был истратить 500 литров, а фактически истратил 300, соответственно в баке останется лишних 200 литров. Далее, подъезжает топливозаправщик и заправляет столько топлива, сколько было реально израсходовано – 300 литров, а в ведомости указывается 500. Соответственно сэкономленные 200 литров оказываются в цистерне топливозаправщика. И это только с одной единицы техники и только за одну половину суток! Варианты перехода топлива из заправщика в руки скупщика в этой статье рассматриваться не будут.

Что делать? Первое, нужно чтобы система СМРТ была установлена не только на работающей технике, но и в цистерне топливозаправщика, так чтобы было видно и сколько слито и сколько залито. Второе, необходимо сравнивать количество реально заправленного топлива (смотрим по СМРТ), с тем, что внесено в путевой лист, в настоящий момент этот процесс можно даже автоматизировать.

Следующее – это хищение запасных частей. Упрощенно эта схема выглядит так – по документам проводят ремонт техники, замену деталей, а фактически этого не делают, новую деталь списывают со склада и продают. Если это делает рядовой работник - ущерб организации будет не столь велик, а вот если этот процесс поставить на поток, там будут совсем другие цифры. Проверять каждую машину после ремонта с целью фиксирования на ней новой детали, конечно можно, но процесс это достаточно трудоёмкий и мы пойдём другим путём.

Если на предприятии налажена система хищения запасных частей и деталей техники, их воруют не по одной, а целыми группами наименований, соответственно утаскивать со стройки каждую единицу в отдельности уже не получится. В данном случае, у расхитителей, есть два пути: запчасти либо вообще не привезут, либо будут вывозить сразу все.

Рассмотрим первый вариант. Оформляется фиктивное приобретение запасных частей - по документам их купили и поставили на приход, а фактически лишь заплатили деньги продавцу, а потом поделили меж собой. Что делать? Необходимо фиксировать реальную доставку деталей. Иногда это можно делать собственными глазами, а для того, чтобы два раза не показывали одну и ту же деталь - ставить свою подпись на упаковке. Можно привлекать для этого охрану - охранники меняются и с ними сложнее договориться. Также параллельно это задача решается при помощи технических средств. На складе обязательно должно быть установлено качественное видеонаблюдение. После того как приобретаются любые товарно-материальные ценности, они поступают на склад и в программу 1С. Соответственно, посмотрев дату поступления деталей и механизмов необходимо включить видеозапись со склада и убедиться, что это происходило на самом деле. Бороться с вывозом похищенного имущества значительно проще, в большинстве организаций эта работа организована на достаточном уровне, поэтому проговорим эту тему очень коротко: обязательный досмотр выезжающего транспорта; вывоз ТМЦ только с письменного указания ответственного лица; установка видеонаблюдения на въезде - выезде, таким образом, чтобы хорошо просматривалось содержимое кузова.

И последнее – это хищение масел, происходит это точно также как и с запчастями, но объемы значительно выше. Мы не говорим об отдельных двух-трёх бочках, экономить и воровать могут фурами (!). Что делать, контролировать замену масла в каждой единице техники - это крайне утомительный труд? Можно поступить проще. Самое главное - нужно добиться того, чтобы масло реально привезли. Дело в том, что сэкономить масло очень легко - а вот незаметно вывезти бочки весом от 200 литров - крайне сложно. Мало того, сверять наличие запчастей - это длительный и трудоёмкий процесс, а вот взять кладовщика и вместе с ним пересчитать 200-300 бочек – это не сложно, главное не перепутать полные с пустыми. Обращать внимание нужно не только на недостачу. Самое главное - это излишки. Именно они говорят о том, что масло реально недоливают, копят, чтобы потом вывезти.

Места хранения масла обязательно должны быть оснащены видеонаблюдением. Дело в том, что сэкономленное масло, расхитителям рано или поздно придётся вывозить. И вывозить его придётся в тех же самых бочках. Скорее всего они попытаются это сделать перед ревизией, чтобы не попасться на хранении излишков. Чтобы всё получилось незаметно, они будут выдавать полные бочки за порожние. Отличить пустую бочку от полной очень просто. Пустую может поднять любой желающий, а вот погрузить полную двухсотлитровую вручную не получится, тут нужна техника. И это будет заметно при просмотре видеозаписи. Соответственно установленная в нужном месте видеокамера сможет стать серьезным препятствием на пути подобных махинаций.

Кто-то может сказать, что я рассказываю какие-то простые и банальные вещи. Для кого банальные, а для кого и нет. Во многих организациях, как в государственных, так и в частных, перечисленные точки контроля не закрыты. Некоторые службы безопасности вообще считают, что, если у них установлено СМРТ на технике – значит, у них не воруют топливо. Интересно, что частные организации, в области сохранения своего имущества, не всегда превосходят государственные. У меня был такой эксперимент. Я предложил ряду серьёзных компаний, имеющих строительную технику, усовершенствовать работу в области противодействия хищениям топлива. Причем я чётко знал, о том, что в некоторых из них как раз и расхищают дизтопливо вышеупомянутым способом, а их «безопасники» вообще не знают, как СМРТ включается на компьютере. И что думаете, много было заинтересованных предприятий? Я Вам скажу – ноль, просто ноль!

На этом закончим наше сегодняшнее повествование, а впереди нас ждет тема подрядов, субподрядов и торгов.