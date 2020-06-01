Что делать с коррупцией в России. Часть 2

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1 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Николай СМИРОНОВ ]

Хищения при строительстве, фото соцсети

Сегодня мы продолжим наш разговор о хищениях при производстве строительных работ, и поговорим о некоторых способах хищения и методах борьбы с ними.

Первое – это, упомянутые ранее, фиктивная поставка или фиктивное производство работ. Государственная строительная компания, которая сама себе может добыть песок или выполнить штукатурные работы, нанимает для этого ООО «Рога и копыта». На самом деле все поставки или работы, по-прежнему, выполняются государственной организацией, а через бухгалтерию проводится, как будто всё это осуществлено «Рогами и копытами», создающими лишь видимость деятельности. В данном случае, государство (то есть мы с вами – налогоплательщики) заплатит дважды: первый раз выплатит зарплату работникам госкомпании, оплатит горючее и прочие расходы за произведенные работы; второй раз – карманной ООО-шке по фиктивным документам.

После закрытия договора вскрыть подобные махинации проверяющим службам будет крайне сложно, поскольку деньги выделены и успешно освоены – материалы поставлены, здание отштукатурено.

Как выявлять такие хищения? Лицу, наделенному функциями контроля, необходимо поднять все договора, которые строительная организация сама была бы способна реализовать. Далее проверить, кем они на самом деле выполнялись. Для этого нужно посмотреть, чем был занят аналогичный ресурс нашей государственной строительной организации в момент поставки этих материалов или предоставления услуг. Как это сделать?

Допустим, та же доставка песка. Мы смотрим ежедневный отчёт по поставкам (а такой ведется), и видим, что поставки песка от «Рогов и копыт» были с 1 по 10 число текущего месяца. Далее, смотрим, что было на весах. Дело в том, что при поступлении весь груз взвешивается, и чаще всего это происходит на автомобильных весах. Эти весы представляют собой большую эстакаду, совмещенную с программным обеспечением. У автомобиля автоматически определяются номер, вес и дата взвешивания, а вручную забивается марка груза, поставщик и ФИО водителя. Далее, как в любой из программ 1С, можно производить поиск и выборку по всем вышеперечисленным пунктам. Очень удобная вещь, но её также можно обмануть – путём внесения фиктивных данных, вводимых вручную.

Итак, по ежедневным отчётам, видим, что идет поставка песка от ООО «Рога и копыта». По программе весового контроля смотрим, кто именно вёз этот самый песок – и, оказывается, что он привезён не транспортом «Рогов и копыт», а машинами нашей строительной организации. Дальше узнаём, откуда был привезен этот песок.

Сейчас в большинстве организаций техника оснащена системой мониторинга работы автотранспорта (СМРТ) или просто ГЛОНАСС-оборудованием, позволяющим отслеживать движение машин. При помощи этой программы определяем, откуда наши машины привезли песок и видим, что загрузились они на нашем же карьере, где мы чётко знаем, нет никаких «Рогов и копыт». Теперь все становиться ясно.

Итак, еще раз коротко. По «ГЛОНАСС» видим, что наша машина загрузилась на нашем же карьере и приехала взвешиваться. В программе весового контроля видим отчёт о взвешивании этой машины с указанием, что поставщиком является уже не наша организация, а ООО «Рога и копыта», и в ежедневном отчёте по полученным материалам также нет поставок песка от нашей строительной компании, но зато есть от ООО «Рога и копыта». Соответственно, состав преступления налицо.

Есть еще пара способов, позволяющих обмануть программу весового контроля. Допустим, в строительной организации есть какой-то совершенно ненужный материал. К примеру, выкопали котлован, а изъятый из него грунт, не подходит для дальнейшего производства работ. Можно провозить этот материал через весы и показывать, что ведется поставка того же песка ООО «Рога и копыта». Чтобы хищение было не так явно заметно, для перевозки может быть привлечён сторонний транспорт, который действительно арендует упомянутая ООО-шка. Расходы на перевозку все равно будут в разы ниже, чем на реальную поставку материала.

Одним из средств контроля, в данном случае, станет установленная дополнительная фотокамера. Современные системы весового контроля оборудуются фотоаппаратами, которые снимают заехавшую на весы машину, и это фото хранится в электронном виде вместе с информацией о каждом взвешивании. Также в данной системе имеется возможность установки еще одной камеры, предназначенной для съёмки груза, находящегося в кузове. Это недорого, легко выполнимо, а перевезти палки вместо камней уже не получится.

И третий вариант – это завышение объёма поставок. К примеру, сторонней организацией было поставлено 100 тыс. тонн щебня. Этот щебень лежит где-то на строительной площадке в виде огромной кучи. С целью хищения, можно перевести эту кучу на другое место, но при этом каждый автомобиль будет повторно заезжать на весы, дополнительно взвешиваться и снова отмечаться, что идет поставка от ООО «Рога и копыта». Как результат, «Рогами и копытами» было фактически поставлено 100 тыс. тонн, а по бухгалтерии проведено 200 тыс.

Как с этим бороться? Если использовался транспорт государственной строительной компании – посмотреть по «ГЛОНАСС» откуда, на самом деле, был завезен материал – местом погрузки окажется точка на строительной площадке.

Если для перевозки груза будет привлечен сторонний транспорт, на котором нет «ГЛОНАССа» - надо смотреть частоту заезда каждой машины. Дело в том, что реально завезенный материал лежит, где-то рядом, на строительной площадке, за ним не нужно далеко ездить. В результате одна и та же машина будет привозить груз очень и очень часто. Если такое обнаружится – далее необходимо провести беседу с водителями, чаще всего они не включены в дележ похищенного имущества, и скрывать ничего не будут.

Еще одним маркером, указывающим на причастность к хищениям руководства организации, является их нежелание использовать дополнительные способы объективного контроля. К таковым относятся – видеонаблюдение в местах получения и выдачи ТМЦ, упомянутая ранее фотосъемка автомашины и её груза на пункте весового контроля, система мониторинга работы автотранспорта («ГЛОНАСС» оборудование) и т.п.

В последующих статьях мы рассмотрим другие способы хищений и методы борьбы с ними.