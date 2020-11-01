Врач Надежда Рожкова предостерегла женщин от диет

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1 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фрукты. Фото: pixabay.com

Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения. Об этом рассказала заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.

Рожкова отметила: ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака.

«Но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет", — добавила специалист.

Она назвала диеты "мучением" для женщин, из-за которого они находятся в плохом настроении. Специалист дала совет желающим похудеть есть всё, что хочется, но в небольших количествах.

"Это самое простое, скажу честно, я это все прошла на себе, потому что была склонна к полноте", — добавила эксперт.

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