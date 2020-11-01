Александр Мясников предсказал будущее COVID-19

1 ноября 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Медик Александр Мясников предположил, что станет с коронавирусом нового типа в будущем.
Он добавил: подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к COVID-19. По словам врача, многие считают, что коронавирус в этом случае должен полностью исчезнуть.
Однако Мясников подчеркнул: такой вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом.
"В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — отметил специалист.
Ранее сообщалось: в США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.