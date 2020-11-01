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Александр Мясников предсказал будущее COVID-19

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Мясников предсказал будущее COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

Медик Александр Мясников предположил, что станет с коронавирусом нового типа в будущем.

Он добавил: подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к COVID-19. По словам врача, многие считают, что коронавирус в этом случае должен полностью исчезнуть.

Однако Мясников подчеркнул: такой вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом.

"В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — отметил специалист.

Ранее сообщалось: в США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки.

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