Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки

, 15:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 100 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Минувшая неделя пандемии принесла два рекорда. В Соединенных Штатах заразились больше 100 тысяч человек. А в масштабах планеты суточный показатель инфицирования людей достиг рекордной отметки в 573 800 человек.

Сейчас заразившихся коронавирусом во всем мире насчитывается уже 46 493 580 человек. Умерли от коронавируса 1 201 902, вылечились 22 561 098 человек.

Лидируют Соединенные Штаты. Другие строчки занимают теперь уже традиционно: Индия,Бразилия, Россия, Франция.

Мир поглотила вторая волна коронавируса. Россия начала устанавливать рекорды. В России заразились 18 665 человек. Но в нашей стране ситуация выглядит не такой критичной, как во Франции, где суточный показатель уже выходит на уровень 45 — 50 тысяч человек.

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

World

46,493,580

+573,800

1,201,902

33,561,098

1

США

9,404,764

+101,461

236,098

6,062,874

2

Индия

8,185,881

+48,120

122,160

7,491,513

3

Бразилия

5,535,605

+23,126

159,902

4,972,898

4

Россия

1,636,781

+18,665

28,235

1,225,673

5

Франция

1,367,625

+49,215

36,788

117,658

В мире

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

В воскресенье, 1 ноября, на проспекте Независимости в районе ОАО «Агат-электромеханический завод» в Минске начались жесткие задержания участников протестной акции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью