В США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки

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1 ноября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 100 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Минувшая неделя пандемии принесла два рекорда. В Соединенных Штатах заразились больше 100 тысяч человек. А в масштабах планеты суточный показатель инфицирования людей достиг рекордной отметки в 573 800 человек.

Сейчас заразившихся коронавирусом во всем мире насчитывается уже 46 493 580 человек. Умерли от коронавируса 1 201 902, вылечились 22 561 098 человек.

Лидируют Соединенные Штаты. Другие строчки занимают теперь уже традиционно: Индия,Бразилия, Россия, Франция.

Мир поглотила вторая волна коронавируса. Россия начала устанавливать рекорды. В России заразились 18 665 человек. Но в нашей стране ситуация выглядит не такой критичной, как во Франции, где суточный показатель уже выходит на уровень 45 — 50 тысяч человек.

Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся World 46,493,580 +573,800 1,201,902 33,561,098 1 США 9,404,764 +101,461 236,098 6,062,874 2 Индия 8,185,881 +48,120 122,160 7,491,513 3 Бразилия 5,535,605 +23,126 159,902 4,972,898 4 Россия 1,636,781 +18,665 28,235 1,225,673 5 Франция 1,367,625 +49,215 36,788 117,658