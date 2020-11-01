В США коронавирусом впервые заразились больше 100 тысяч человек за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 100 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Минувшая неделя пандемии принесла два рекорда. В Соединенных Штатах заразились больше 100 тысяч человек. А в масштабах планеты суточный показатель инфицирования людей достиг рекордной отметки в 573 800 человек.
Сейчас заразившихся коронавирусом во всем мире насчитывается уже 46 493 580 человек. Умерли от коронавируса 1 201 902, вылечились 22 561 098 человек.
Лидируют Соединенные Штаты. Другие строчки занимают теперь уже традиционно: Индия,Бразилия, Россия, Франция.
Мир поглотила вторая волна коронавируса. Россия начала устанавливать рекорды. В России заразились 18 665 человек. Но в нашей стране ситуация выглядит не такой критичной, как во Франции, где суточный показатель уже выходит на уровень 45 — 50 тысяч человек.
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
World
|
46,493,580
|
+573,800
|
1,201,902
|
33,561,098
|
1
|
США
|
9,404,764
|
+101,461
|
236,098
|
6,062,874
|
2
|
Индия
|
8,185,881
|
+48,120
|
122,160
|
7,491,513
|
3
|
Бразилия
|
5,535,605
|
+23,126
|
159,902
|
4,972,898
|
4
|
Россия
|
1,636,781
|
+18,665
|
28,235
|
1,225,673
|
5
|
Франция
|
1,367,625
|
+49,215
|
36,788
|
117,658