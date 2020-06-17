Диетолог раскрыла рецепт «правильной» окрошки

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17 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: окрошка, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно приготовить популярное в летний период блюдо – окрошку. Ее можно есть каждый день, если нет проблем с желудком, уверяет эксперт.

«Окрошку желательно делать из натуральных продуктов. Квас нужно брать натуральный или сделать самому … Вместо колбасы и сосисок использовать мясо и побольше класть туда овощей … Можно заправлять кисломолочными напитками: айраном, кефиром», - предложила она.

Соломатина призывает изучать состав кваса перед покупкой. По ее словам, нужно обратить внимание на количество сахара в напитке: «Если он стоит на последнем месте — берём». Эксперт рекомендует брать квас натурального брожения.

Однако диетолог отметила, что окрошка противопоказана людям с гастритами, язвой желудка или 12-перстной кишки, а также другими воспалительными процессами, поскольку квас, лук зелёный и редис обладают раздражающим действием.

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