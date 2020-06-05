Назван наиболее опасный суп для сердечников и гипертоников

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5 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

Солянка. Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Торопыгина назвала наиболее опасный суп для людей, страдающих от проблем с давлением, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудка и ожирения.

«Вредным» супом оказалась солянка. «Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена», - рассказала Торопыгина. Врач отметила, что присутствие в солянке каперсов и лимона делает ее вредной для людей с язвой желудка, гастритом, заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

Ранее диетолог перечислила продукты, которые стимулируют сжигание жира.