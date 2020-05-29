Диетолог назвала продукты, сжигающие жир

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29 мая 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Овощи. Фото: pixabay.com

Диетолог Тамила Арсеньева рассказала о продуктах, которые стимулируют сжигание жира и позволяют быстрее избавиться от лишних килограммов.

Врач посоветовала желающим похудеть обратить внимание на грейпфруты, ананасы и сельдерей. При переваривании этих продуктов организм тратит большое количество энергии, которую получает из расщепления жировых запасов. «Чтобы переварить 100 граммов сельдерея, организм тратит 30 килокалорий, а сам овощ имеет параметры энергоемкости всего 12 килокалорий», - заявила специалист.

Помимо того, Арсеньева рекомендовала включить в рацион чеснок, имбирь и перец чили, а также растительные масла, авокадо и орехи.