Как похудеть, чтобы килограммы не вернулись

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Спортинвентарь. Фото: pixabay.com

Из-за изменения образа жизни на самоизоляции россияне набрали лишние килограммы. Теперь многие пытаются сбросить вес благодаря всевозможным экспресс-диетам. Диетолог Арина Скоромная рассказала, как похудеть и при этом не навредить себе.

Тренер посоветовала в первую очередь перейти на здоровое питание и правильный режим дня. Лучше всего обратиться с этим за помощью к специалисту, но если такой возможности нет, то можно исключить из рациона мучное и сахар. «Самостоятельные экспресс-диеты, монодиеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье», - заявила Скоромная.

Что касается упражнений, она посоветовала начать с утренней гимнастики и легких кардиотренировок, а затем, по мере готовности организма, постепенно переходить к силовым упражнением, передает Радио Sputnik.