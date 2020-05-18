Диетолог рассказала, как варить пельмени, чтобы не отравиться

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18 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пельмени. Фото: pixabay.com

Диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно сварить пельмени, чтобы избежать пищевого отравления. Ранее проверяющие из Роскачества обнаружили в пельменях некоторых производителей кишечную палочку и сальмонеллу.

Специалист рекомендовала четко придерживаться инструкции на упаковке, чтобы избежать проблем со здоровьем, передаёт Мир24. «Именно при стоградусном кипячении и сальмонелла, и кишечная палочка могут погибать. Но при этом в замороженном мясе, в полуфабрикатах это все может сохраняться до года... 10-минутная варка – это гарантия того, что, скорее всего, эти бактерии погибнут», - сказала Данилова. Она отметила, что важно тщательно перемешивать пельмени при варке, чтобы они прогрелись равномерно.