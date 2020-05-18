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Почему старый картофель опасен и как нейтрализовать этот эффект

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Почему старый картофель опасен и как нейтрализовать этот эффект
Картофель. Фото: pixabay.com

Популярность картофеля в России сложно переоценить. Продукт используется для приготовления множества блюд. «Картошка жареная, отварная, пюре, дальше, картофель фри, картофель пай…» - учила героиня советского фильма.

Однако весной, когда до нового урожая еще далеко, а прошлогодние запасы подходят к концу, следует с большей осторожностью выбирать картофель. Опасность представляют пророщенные клубни, которые обладают токсичным действием и могут стать причиной отравления, передает Радио Sputnik.

«Но именно в больших концентрациях. Если мы едим картошку, которая стала сморщенной, появились небольшие глазочки, то отравиться мы этой картошкой не можем, потому что концентрация соланина не настолько высока», - рассказала диетолог Наталья Денисова.

Она посоветовала есть такой картофель вареным, чтобы снизить негативное воздействие на организм. Также необходимо очистить его от кожуры и избавиться от глазочков. Перед началом приготовления корнеплод можно замочить в воде.

АБ

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