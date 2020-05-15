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Диетолог рассказала, чем могут быть опасны пельмени

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Диетолог рассказала, чем могут быть опасны пельмени
pixabay.com, пельмени

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила, что пельмени могут сильно пошатнуть ваше здоровье.

И дело не только в прибавлении лишних килограммов при чрезмерном увлечении этим блюдом. Если мясо плохо обработано, есть нарушения гигиены на каком-то из этапов производства — можно при употреблении таких пельменей заработать букет заболеваний. При этом "сочетание теста и мяса нельзя назвать здоровой едой, которая легко переваривается и усваивается организмом", - отмечает Ксения Селезнева.

Так диетолог прокомментировала выводы лабораторных исследований пельменей разных производителей, проведенных Роскачеством. В продукции некоторых популярных марок были найдены кишечная палочка и сальмонелла. Полакомились любимым блюдом - ждите диарею, лихорадку и, скорее всего, госпитализацию.

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НС

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