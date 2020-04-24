Диетолог назвала главный продукт весны для тех, кто находится в самоизоляции

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24 апреля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

pixabay.com, рынок

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что лучше всего есть в весенний период, находясь на самоизоляции, а от каких продуктов лучше отказаться. Одно блюдо она считает приоритетным в это время года.

Специалист советует отказаться от употребления дешевых продуктов, хоть это и непросто в сложившейся ситуации, и позволять себе дорогие, пусть и в небольшом количестве. Например, дешевые крупы заменить на семена чиа и льна. Также сейчас надо налегать на овощи, и меньше употреблять фруктов, в которых много фруктозы.

Из овощей Мойсенко рекомендует тыкву, свеклу, морковь. "А квашеная капуста – наверное, главный овощной продукт, который должен быть в приоритете", — отметила диетолог. В этом продукте много витамина С, так необходимого сейчас россиянам.

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