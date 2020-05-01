Диетолог рассказала, какое питание усиливает риски заболеть коронавирусом

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1 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Отсутствие физических нагрузок и близость холодильника во время самоизоляции у многих россиян негативно отразилось на фигуре. Однако стремление вернуть себе прежние формы при помощи диеты сейчас может только навредить и увеличить риски заражения коронавирусом.

Диетолог Екатерина Бурляева предупредила, что диеты, в основе которых исключение основных питательных веществ или голодание, могут ослабить иммунную систему.

Специалист посоветовала не морить себя голодом, а следить за количеством калорий в рационе. Она отметила, что оптимальным режимом питания станут три основных приема пищи и 1-2 перекуса. Порции не должны быть слишком большими, а ужинать следует не позже, чем за 3-4 часа до сна.