Американский диетолог дала рекомендации по питанию во время пандемии коронавируса

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13 апреля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Диетолог из Нью-Йорка Эми Горин во время самоизоляции дала совет сделать запас консервированных или замороженных овощей, рыбы и фруктов. При этом в закусках и десертах надо себя ограничивать.

Если есть возможность, покупайте свежие фрукты и овощи, молочную продукцию, яйца. Диетолог также советует не забывать о необходимости движения: танцуйте всей семьей, занимайтесь йогой.

Диетолог Минздрава Виктор Тутельян также призывает не забывать о правильном питании в период самоизоляции. По его словам, сейчас необходимо повышать «внутреннюю защищённость и иммунитет». Но нельзя морить себя голодом, предупредила диетолог Ирина Лизун. «Может, мы и худые будем, только инфекции плохо сопротивляться будем», - предупредила она.