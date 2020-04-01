Диетолог советует «отказаться от сладостей», а психолог составить «план своего дня» в период самоизоляции

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1 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Диетолог Минздрава Виктор Тутельян призывает не забывать о правильном питании в период самоизоляции. По его словам, сейчас необходимо повышать «внутреннюю защищённость и иммунитет».

Тутельян советует ограничить употребление жиров и углеводов, а также отказаться от сладостей и кондитерских изделий. При этом диетолог рекомендует добавить в рацион сырые овощи и фрукты, и обязательно принимать «витаминно-минеральные комплексы в любом виде».

А руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал, как провести домашний режим изоляции с пользой и комфортом.

«Здесь очень важно, как они сами будут преодолевать эти трудности. Какая-то часть довольно быстро сможет адаптироваться, постепенно будет привыкать к новому существованию. Но есть и те, кто будет с трудом это делать», - пояснил эксперт RT.

Ениколопов отметил, что каждый человек может составить индивидуальный план своего дня, а семьям, в которых есть дети, необходимо «структурировать общение» с ними.

Ранеее глава социального комитета Совфеда РФ Инна Святенко сообщила, что покидающих свои дома в период всеобщей самоизоляции москвичей будут отслеживать по камерам видеонаблюдения или социальным картам.