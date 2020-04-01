Москвичей планируют отслеживать по камерам и социальным картам в период изоляции

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1 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава социального комитета Совфеда РФ Инна Святенко сообщила, что покидающих свои дома в период всеобщей изоляции москвичей будут отслеживать по камерам видеонаблюдения или социальным картам. По ее словам, минувшие выходные показали, что требования правительства не соблюдаются.

«Всю прошлую неделю мы призывали жителей столицы максимально сократить общение друг с другом … многие восприняли домашний режим как обычные выходные. Именно поэтому руководством города принято решение о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы», - пояснила сенатор.

Святенко отметила, что у правительства есть технические возможности, которые позволят усилить контроль за соблюдением правил введенного режима. Она добавила, что позже москвичам будут выданы спецпропуски, а до их публикации передвигаться по городу можно в исключительных случаях, прописанных в указе мэра.

«Человека можно отследить по его проездному билету, например, такому как социальная карта москвича, а также по системе видеонаблюдения в городе», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи разрабатывают систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.