В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

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1 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что в России создается новая система отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.

«Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации, либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий», - пояснили пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при нарушении правил карантина или изоляции нарушителю приходит смс, а если данные действия происходят регулярно, то все данные передаются в правоохранительные органы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить информирование граждан о нарушении карантина, а Сергею Собянину разработать соответствующий контроль в Москве.

Позже глава правительства разъяснил правила карантина.