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Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Фото:Михаил Мишучстин, kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить информирование граждан через смс и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина. Нововведение должно вступить в силу с 3 апреля 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил обеспечить контроль за последующим соблюдением карантина российскими гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с помощью мобильной связи и сервисов ЕПГУ, а также обеспечить передачу данных о нарушениях в соответствующие ведомства. При этом мэр Москвы Сергей Собянин должен  обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью Официального портала Мэра и Правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайных ситуаций.

БА

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