Госдума наделила правительство правом вводить режим ЧС

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31 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайных ситуаций. В документе сказано, что теперь кабмин вправе вводить режим ЧС.

«Предлагается наделить правительство (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

При этом теперь правительство может устанавливать обязательные для исполнения правила во время действия спецрежимов.

Ранее сообщалось, что в ГД в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли законопроект, согласно которому нарушителей карантинного режима ждет уголовная ответственность.

А сенатор Алексей Пушков назвал плюсы карантина в борьбе с COVID-19.