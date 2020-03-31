Пушков назвал плюсы карантина

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31 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сенатор привел в пример Италию, где через три недели самоизоляции начали снижаться случаи заражения.

«В Италии все логично: после того, как там перестали играть в кошки-мышки с вирусом и ввели карантин, прошло 3 недели и число выявленных случаев начало снижаться. Их пока ещё много», - пояснил Пушков.

Однако он отметил, что 30 марта зафиксирован самый маленький показатель количества больных за 13 дней – 1648 случаев.

Ранее главный врач Денис Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов, а 62 - выписали.

Кроме того, кинолог Владимир Голубев дал рекомендации по уходу за собакой во время режима самоизоляции.