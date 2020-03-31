Кинолог объяснил, чем занять собаку в период самоизоляции

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31 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по уходу за собакой во время режима самоизоляции. По его словам, в этот период хозяин может провести свободное время с пользой для питомца.

«На время карантина необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Этот пункт особенно важен для тех, чьи питомцы соблюдает особую диету по состоянию здоровья, а также для тех, чьи питомцы отказываются откорма других, непривычных для них, марок», - отметил эксперт, пояснив, что смена корма может стать стрессом для животного.

Кроме того, Голубев предлагает запастись лакомствами, средствами гигиены и обучающими игрушками. Он считает, что хозяин мог бы начать больше общаться и играть с животным, выучить новые команды, а также обратиться за консультацией к кинологу, дрессировщику или ветеринару в режиме онлайн.

«В открытом доступе есть масса полезных приложений, приложения для собаководов не исключение. Чтобы обучить вашу собаку новым командам, скачайте любую удобную для вас программу … сервисы разработаны для консультаций с ветеринарами, диетологами, дерматологами и зоопсихологами. В них вы можете выбрать специалиста, рассказать о проблеме и получить подробный отчет после консультации», - поделился он, уточнив, что ответ от врача последует в среднем через 8 часов.

Кинолог добавил, что общение с животным поможет снизить стресс и поднять настроение.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как москвичи соблюдают режим самоизоляции.

