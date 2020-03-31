В столичной мэрии рассказали, соблюдают ли москвичи самоизоляцию

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31 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В московской мэрии рассказали, что введенный всеобщий режим самоизоляции начал приносить первые плоды. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что самоизоляция была введена в городе в первую очередь для тех жителей, которые «не смогли самостоятельно перестроить жизнь под новые обстоятельства» и отправились на отдых в парки. По словам заместителя мэра, в первый день после введения новых мер количество гуляющих на улице резко сократилось.

«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась», - сказала Ракова.