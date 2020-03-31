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Режим самоизоляции из-за COVID-19 введен в 26 регионах страны

, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Режим самоизоляции из-за COVID-19 введен в 26 регионах страны
Фото: pixabay.com

Уже 26 регионов страны перешли на режим изоляции из-за коронавирусной инфекции. Людям можно выходить из дома только чтобы выгулять собак, дойти до ближайшей аптеки или магазина или выбросить мусор, передаёт КП.

Отмечается, что во время прогулок с домашними животными запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Исключения действуют в том случае, если работодатель отказался переводить сотрудников на удаленную работу.

Ранее сообщалось, что появившаяся в Сети информация о том, что режим самоизоляции будет продлен до 14 апреля, является недостоверной.

АБ

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