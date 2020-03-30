Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточняет

Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.

Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной.