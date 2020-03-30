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Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточняет

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточняет
Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.
 
Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
 
Появившаяся ранее информация о 14 апреля  является неверной.
 
ГБ
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