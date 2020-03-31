В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов и 62 - выписали

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31 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный врач Денис Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов. По его словам, на лечении состоят 314 человек, среди них 202 - с диагнозом пневмония, а 59 – с коронавирусом и 127 – с подозрением на него.

«В ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) - 22 (на ИВЛ 5, из них 4 COVID). За сутки поступило 28, выписано 62, из них 19 после лечения коронавирусной инфекции», - пояснил Доценко.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших после коронавируса пациентов в Москве выросло до 70 человек. При этом число зараженных превысило 1,2 тыс. человек, среди них 17 детей.