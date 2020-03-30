Назван возраст зараженных коронавирусом нового типа в Москве

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 30 марта, рассказали о возрасте зараженных COVID-19 в Москве. В столице подтверждено 212 случаев заболевания.

Подчеркивается, что возраст 102 пациентов с коронавирусом в Москве составляет от 18 до 40 лет. Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у 17 несовершеннолетних. Заболевших в возрасте от 40 до 65 лет – 58 человек. Еще 35 пациентам в столице больше 65 лет.