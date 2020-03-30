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Назван возраст зараженных коронавирусом нового типа в Москве

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Назван возраст зараженных коронавирусом нового типа в Москве
лаборатория, pixabay.com
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 30 марта, рассказали о возрасте зараженных COVID-19 в Москве. В столице подтверждено 212 случаев заболевания.
 
Подчеркивается, что возраст 102 пациентов с коронавирусом в Москве составляет от 18 до 40 лет. Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у 17 несовершеннолетних. Заболевших в возрасте от 40 до 65 лет – 58 человек. Еще 35 пациентам в столице больше 65 лет.
 
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировано 302 новых случая COVID-19 в 35 регионах.
ЕТ
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