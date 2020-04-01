Мишустин объяснил правила карантина

Глава российского правительства Михаил Мишустин объяснил, что требуется от россиян, отправленных на карантин по коронавирусу. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе, и в МВД», - рассказал премьер-министр.
Также он добавил, что россияне на карантине должны будут самостоятельно вести журнал своего самочувствия по запросу Госуслуг и подтверждать свое нахождение дома.