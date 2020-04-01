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Три четверти россиян впали в депрессию из-за коронавируса, а 7% все еще отрицают угрозу

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Три четверти россиян впали в депрессию из-за коронавируса, а 7% все еще отрицают угрозу
Фото: pixabay.com

Большая часть жителей России признается, что сообщения о распространении коронавирусной инфекции заставляют их переживать и даже вводят в состояние депрессии, передаёт КП.

36% расстраивает невозможность выйти на прогулку, а 19% скучают по родным и близким, с которыми пока нет возможности встретиться. При этом 17% процентов заявляет, что им безразлично все, что связано с инфекцией, а 7% упорно отрицают серьезность угрозы и считают COVID-19 выдумкой.

Однако большая часть респондентов все-таки начала чаще мыть руки и следить за гигиеной. Около четверти россиян надели защитные маски, а половина отказалась от социальных контактов.

АБ
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