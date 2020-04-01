В России умерло еще семь человек с диагностированным коронавирусом

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1 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В России за последние сутки умерло семь человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

На сегодняшний день насчитывается 24 летальных случая. «За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период - 24», - сказали в штабе.

Также стало известно, что за 24 часа количество заболевших увеличилось на 440 человек и составило 2777 человек по стране.