В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса

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1 апреля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ крови, pixabay.com

На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно последней информации оперштаба, COVID-19 зафиксирован в 35 регионах.

В оперативном штабе уточнили, что за минувшие 24 часа в России от коронавируса погибли семь человек.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2 777. Скончались 24 человека.

Число выздоровевших граждан РФ, у которых ранее выявили коронавирус, увеличилось до 190, за сутки из больниц выписали 69 человек.