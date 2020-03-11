Как избавиться от накопленных за зиму килограммов и не испортить здоровье

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11 марта 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Традиционно с приходом весны многие женщины и мужчины начинают задумываться о борьбе с лишним весом. В ход идут все возможные методы: начиная с диет и заканчивая занятиями в тренажерном зале.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, как можно избавиться от набранных за зиму килограммов и при этом не навредить здоровью. Специалист предупредила, что при резком похудении нарушаются обменные процессы, после чего сбросить лишний вес в дальнейшем станет крайне сложно. Она посоветовала ориентироваться не на модные тренды в похудении, а следить за количеством поступающих калорий.

«Самый простой способ определить норму калорий — увеличить собственный вес на 24. Результат — это то, сколько нужно для поддержания нормального функционирования организма», - объяснила Соломатина.