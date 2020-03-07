Доктор Мясников научил россиян правильно питаться и не голодать

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7 марта 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.Ru

Фото: pixabay.com

Доктор Мясников объяснил россиянам, как правильно питаться и при этом не голодать. По мнению специалиста, избавиться от лишнего веса можно при помощи правильной еды и соблюдения в ежедневном питании нужного количества калорий.

«Никого не слушайте, не голодайте, питайтесь правильно, укладываясь в 1800 калорий в сутки. Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в интернете, я верить не советую», - заявил Мясников.

Врач посоветовал есть больше овощей, фруктов и рыбы, не злоупотреблять молочными продуктами и красным мясом, а также добавить в рацион продукты из цельных зерен. Также Мясников допустил, что иногда можно позволять себе немного красного вина.