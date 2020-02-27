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Доктор Мясников перечислил вирусы, вызывающие рак

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор Мясников

Доктор Мясников перечислил вирусы, вызывающие рак
Фото: соцсети

Врач-кардиолог Александр Мясников перечислил три вируса, из-за которых может развиться онкология. По словам медика, в 20 процентах случаях рак развивается именно из-за вирусов.

Информацией доктор Мясников поделился на своём Telegram-канале. Он рассказал, что Вирус папилломы человека всегда приводит к раку гениталий, а вирусы гепатитов и Эпштейна-Барр становятся причиной онкологических образований в печени, а также головы, шеи и пищевода.

«Но это лишь верхушка айсберга, там, где причинно-следственная связь прямая и очевидная. На самом деле истинный процент инфекционных причин онкологии мы не знаем, но вполне можем предположить, что он огромен», - добавил Мясников.

АБ

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