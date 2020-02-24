Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников

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24 февраля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Фото: pixabay.com

Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег. Отмечается, что каждый год россияне тратят 1 млрд дол. на лечение медикаментами.

Мясников отметил, что температуру можно снизить парацетамолом, аспирином и нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Однако НПВП уже не назначают после 60 лет, а их суточная доза не должна превышать 4 г.

При этом такие популярные препараты, как «Нафтизин», «Корвалол» и активированный уголь врач советует выбросить. По его словам, «Нафтизин» и любые сосудосуживающие средства вызывают зависимость, их можно заменить солевыми растворами и морской водой, а «Корвалол» и уголь давно потеряли свою эффективность. Также в список бесполезных препаратов, по мнению Мясникова, входят «Амбробене», «Лазолван», «Анаферон», «Арбидол», «Аципол», «Дипана» и пр.

А вот Елена Малышева считает сомнительными некоторые лекарственные средства от простуды. Она поддерживает мнение коллеги, что эффективность иммуномодулятором и противовирусных еще полностью не доказана.

По ее словам, витамин С бессмыслен и опасен при сезонных заболеваниях, особенно в «лошадиных дозах», которые продаются в аптеках. Известно, что дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин - не более 90 мг, для женщин - не более 80 мг».