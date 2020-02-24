Все новости >>

//Здоровье 13+

Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников
Фото: pixabay.com

Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег. Отмечается, что каждый год россияне тратят 1 млрд дол. на лечение медикаментами.

Мясников отметил, что температуру можно снизить парацетамолом, аспирином и нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Однако НПВП уже не назначают после 60 лет, а их суточная доза не должна превышать 4 г.

При этом такие популярные препараты, как «Нафтизин», «Корвалол» и активированный уголь врач советует выбросить. По его словам, «Нафтизин» и любые сосудосуживающие средства вызывают зависимость, их можно заменить солевыми растворами и морской водой, а «Корвалол» и уголь давно потеряли свою эффективность. Также в список бесполезных препаратов, по мнению Мясникова, входят «Амбробене», «Лазолван», «Анаферон», «Арбидол», «Аципол», «Дипана» и пр.

А вот Елена Малышева считает сомнительными некоторые лекарственные средства от простуды. Она поддерживает мнение коллеги, что эффективность иммуномодулятором и противовирусных еще полностью не доказана. 

По ее словам, витамин С бессмыслен и опасен при сезонных заболеваниях, особенно в «лошадиных дозах», которые продаются в аптеках. Известно, что дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин - не более 90 мг, для женщин - не более 80 мг».

БА

//картина дня

В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…

//новости ан

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…

//новости ан

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям…

//новости ан

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что…

//новости ан

Агата Муцениеце и Павел Прилучный все-таки разводятся. Этого поклонники пары ожидали, потому что «звоночки» уже были, и все же надеялись, что актерам удастся преодолеть…

//новости ан