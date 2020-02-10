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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Елена Малышева рассказала, что нашли китайцы в препарате, который в России «предают анафеме»

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева рассказала, что нашли китайцы в препарате, который в России «предают анафеме»
Фото: Инстаграм Елены Малышевой

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что появились данные о лечебном эффекте для борьбы с коронавирусом у такого препарата как Арбидол. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

«Самое интересное, что сообщили китайские службы – это данные о том, что есть лечебный эффект у Арбидола который, конечно же, есть в России. Это безрецептурный препарат. Интересно, что китайцы производит свой Арбидол, который является точной копией нашего. Вот так интересно получилось, что здесь мы придаем Арбидол анафеме, а китайцы показали положительный эффект против коронавируса», – написала Малышева.

В своем посте Малышева ссылается на научную статью об использовании препарата для борьбы с коронавирусом.

«По-моему это интересно и неожиданно. И очень похоже на правду. Так как в Китае за ложную информацию наказывают по-серьезному», – резюмирует врач.

Ранее Малышева рассказала, как «не подцепить «китайскую пневмонию».

ДВа

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