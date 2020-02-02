Учёные изумлены изменениями в легких больной коронавирусом женщины - жительницы Китая

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2 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Учёные были изумлены, увидев рентгеновские снимки 33-летней жительницы Китая с диагнозом коронавирус. Судя по снимку, который распространило издание Daily Mail, лёгкие заразившейся коронавирусом китаянки наполнены жидкостью.

Жительница Ланьчжоу вернулась из Уханя, который сейчас является эпицентром коронавируса, домой с повышенной температурой и кашлем. Её госпитализировали с температурой 38,9 и сухим, жестким кашлем. Результаты анализа крови показали крайне низкое количество лейкоцитов.

За три дня болезни женщины, состояние её легких серьёзно изменилось. На рентгеновском снимке видны объемные светлые области, которые означают появление в легких жидкости.

Сейчас снимки изучаются в Университете Ланьчжоу. Отмечается, что они были сделаны спустя три дня после того, как появились первые симптомы недуга. Врачи были вынуждены признать, что у женщины не ОРВИ и не обычная пневмония, а коронавирус. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

По данным на 2 февраля, в Китае умерли от коронавируса более 300 человек. Один мужчина скончался на Филиппинах. В КНР зараженных более 11 тысяч человек.

Два случая заражения выявлены в России, в Тюменской области и в Забайкалье. Исследователи Гонконгского университета продемонстрировали снимки размножения коронавируса 2019-nCoV и готовы предоставить результаты работы и образцы вируса другим ученым, у которых нет доступа к штамму.

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