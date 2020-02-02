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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Количество жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек
врач в Китае, Chogo/XinHua
Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло в Китае 304 человек. Соответствующую информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
Уточняется, что медики подтвердили 14 380 случаев заражения коронавирусом, из которых 2110 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии. Еще 328 человек уже выписали из больниц.
 
Подчеркивается, что только за минувшие сутки удалось выявить 2590 новых случаев заболевания. Отдельно в Гонконге подтвердили 14 случаев заражения, в Макао – 7 случаев, а на Тайване – 10. Зафиксированы 19 544 случая с подозрением на новый тип коронавируса.
 
ЕТ

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