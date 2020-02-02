Количество жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек

Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло в Китае 304 человек. Соответствующую информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что медики подтвердили 14 380 случаев заражения коронавирусом, из которых 2110 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии. Еще 328 человек уже выписали из больниц.