ВОЗ заявила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая

Во Всемирной организации здравоохранения 2 февраля сделали неутешительное заявление. Согласно последней информации, специалисты зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая.

Уточняется, что от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории Филиппин скончался 44-летний мужчина из китайского Уханя.