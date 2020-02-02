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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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ВОЗ заявила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

ВОЗ заявила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая
врачи в Китае, An Ming/Utuku/Ropi
Во Всемирной организации здравоохранения 2 февраля сделали неутешительное заявление. Согласно последней информации, специалисты зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая.
 
Уточняется, что от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории Филиппин скончался 44-летний мужчина из китайского Уханя.
 
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения уточняют, что этот человек был вторым по счету больным на Филиппинах, у которого врачи подтвердили коронавирус. Подчеркивается, что мужчина ушел из жизни в минувшую субботу, 1 февраля.
 
ЕТ

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