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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Из-за коронавируса РФ приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за коронавируса РФ приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
фото: pixabay.com

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

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Там говорится, что это сделано для нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. В связи с этим ФСБ поручено начать выполнять распоряжение со 2 февраля 2020 г.

Сроки окончания введенных мер при этом не приводятся. Кроме того, Министерству иностранных дел России поручено также временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.

МВД РФ поручено временно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу.

АС

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