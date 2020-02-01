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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Китайские ученые опубликовали в Интернете первые снимки размножения коронавируса

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские ученые опубликовали в Интернете первые снимки размножения коронавируса
twitter.com/business/status

Китайские ученые активно изучают новый коронавирус, который напугал мир.  Исследователи Гонконгского университета продемонстрировали снимки размножения коронавируса 2019-nCoV и готовы предоставить результаты работы и образцы вируса другим ученым, у которых нет доступа к штамму.

Профессор Джон Николс рассказал, что фотографии были сделаны в процессе изучения образцов вируса 2019-nCoV в разные моменты времени.

Китайские ученые выявили, что инфицированная  клетка способна производить тысячи носителей частиц коронавируса.
По сведениям агентства Bloomberg, исследователи пытаются точно выяснить, чем отличается процесс размножения вируса от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

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