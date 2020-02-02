В китайской провинции Хунань произошла вспышка птичьего гриппа

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2 февраля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

В Китае вспышка птичьего гриппа ( H5N1) зафиксирована в провинции Хунань. Провинция Хунань граничит с провинцией Хубэй, которая сейчас является эпицентром распространения коронавируса нового типа. Власти КНР сообщили, что случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не диагностировано.

В Министерстве сельского хозяйства КНР уточнили, что вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в районе Шуанцин города Шаоян. Местные власти уничтожили более 17 тысяч птиц , - пишут местные СМИ.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, около 14 тысяч человек заразились.

ВОЗ сообщила о гибели гражданина Китая на Филиппинах.