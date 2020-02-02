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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В китайской провинции Хунань произошла вспышка птичьего гриппа

, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

В китайской провинции Хунань произошла вспышка птичьего гриппа
Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

В Китае вспышка птичьего гриппа ( H5N1) зафиксирована в провинции Хунань. Провинция Хунань граничит с провинцией Хубэй, которая сейчас является эпицентром распространения коронавируса нового типа. Власти КНР сообщили, что случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не диагностировано.

В Министерстве сельского хозяйства КНР уточнили, что вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в районе Шуанцин города Шаоян. Местные власти уничтожили более 17 тысяч птиц , - пишут местные СМИ.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, около 14 тысяч человек заразились.
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ИЧ

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