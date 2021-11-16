Дмитрий Давыдов предложил создать портал для улучшения инвестиционной привлекательности

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 ноября 2021, 17:01 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российский предприниматель, автор стратегической программы «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил обществу новые практические рецепты, направленные, в этот раз, на повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.



По мнению экономиста, потенциальный инвестор должен иметь возможность в кратчайшие сроки получить всю необходимую информацию, которая может понадобиться ему для реализации бизнес-планов. В этой связи Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что соответствующие государственные структуры должны четко осознавать – какие сферы российской экономики являются привлекательными для крупных и малых потенциальных инвесторов, проживающих в различных странах мира.



Вместе с тем, справедливо полагать, что аккумуляция информации о наиболее интересных экономических сферах является недостаточным основанием для существенного усиления инвестиционной привлекательности России. Необходимо уметь, именно в выгодном свете, предоставить сведения, которые смогут заинтересовать инвестора, замотивировать его и побудить к деловой активности.



В этой связи, Дмитрий Давыдов подчеркивает важность создания специального единого федерального портала, предназначенного для зарубежных инвесторов.



Экономист подчеркивает необходимость перевода сайта на наиболее популярные языки – английский, немецкий, французский, китайский, индийский и т.д. и обязательного интернет-продвижения, которое будет осуществляться за счет государственных ресурсов.



Как отмечает предприниматель, государство, заинтересованное в повышении инвестиционной привлекательности, легко сможет обеспечить необходимый промоушен собственному стратегическому ресурсу.



В настоящее время, как правило, рекламируются отдельные инвестиционные проекты, что не является правильным. Единый портал позволит транслировать во внешнюю среду полный спектр информации, касающийся как новых, так и предыдущих проектов.



По мнению Дмитрия Давыдова, необходимо сделать так, чтобы, со временем, данный сайт приобрел всемирную популярность и был доступен каждому зарубежному бизнесмену. Для этого сайт должен находиться в топе порталов, выдачу которых осуществляют поисковые системы Yandex и Google.



Данный сайт не должен повторять традиционную ошибку различных госструктур, которые размещают много избыточной информации. Портал ни в коем случае не может быть перегружен сведениями, суть которых будет для зарубежного инвестора непонятной.



В этой связи, Дмитрий Давыдов не только критикует, но и предлагает готовую структуру будущего интернет-портала. По его мнению, на сайте обязательно должен существовать раздел, посвященный законодательным изменениям, направленным на упрощение инвестиционной политики. Причем, эти изменения будут присутствовать как в общем списке, так и с дифференциацией по конкретным экономическим отраслям.



Для чего это нужно? Иностранный бизнесмен сможет оперативно изучить законодательные изменения и убедиться в том, что государство действительно заинтересовано в инвестициях и прилагает в этом направлении большие усилия. Далее, бизнесмен сможет изучить свою экономическую сферу и сможет оценить конкретные практические шаги, предпринимаемые системой. В итоге, инвестор должен приобрести доверие к российской экономике, почувствовать выгодную перспективу совместных проектов и крепкую долговременную стабильность.



Таким образом, единый инвестиционный портал, по замыслам Дмитрия Давыдова, должен не просто дублировать экономическую статистику или рекламировать отдельные инициативы, но и доказывать инвестору серьезность и обоснованность государственных намерений и экономических ожиданий.



Указанный портал должен содержать также региональную разбивку инвестиционных инициатив. Россия – огромная страна, и иностранный бизнесмен должен четко понимать в какой географической точке он собирается работать, какой климат в данной местности и какие особенности ландшафта присутствуют. Причем отраслевые и региональные разделы должны иметь возможность пересекаться друг с другом. И если бизнесмен, который интересуется сферами туризма или сельского хозяйства вначале получит необходимую федеральную информацию, то потом он сможет понять – на каких территориях эти направления развиваются. С другой стороны, если инвестор заинтересован в каком-то конкретном географическом регионе, то он должен иметь возможность получить сведения о наиболее интересных проектах данной территории.



Кроме того, данный информационный портал должен содержать информацию социального характера, в частности, посвященную борьбе с преступностью и антикоррупционной профилактике. Данные вопросы будет обязательно изучать любой инвестор, поэтому целесообразно изначально предоставить ему необходимую информацию.



Портал также может оперативно предоставлять информацию о российских компаниях, находящихся в специальном реестре и заинтересованных в зарубежных инвестициях.



Но главное, на портале должна присутствовать вся информация о наиболее успешных инвестиционных проектах, реализуемых в России. В результате, зарубежные бизнесмены будут иметь перед глазами наглядные примеры позитивного экономического сотрудничества.



Таким образом, предложения Дмитрия Давыдова, опубликованные в соответствующем разделе стратегической программы «20 идей по развитию России» и посвященные вопросам повышения инвестиционной привлекательности России, несмотря на свою внешнюю простоту, действительно содержат уникальное рациональное зерно, которое, в свою очередь, способно привлечь внимание зарубежных бизнесменов к отечественной экономике.



Вместе с тем, реализация данного раздела Программы возможна лишь при оказании широкой законодательной поддержки со стороны государства. И если система действительно заинтересована в серьезном экономическом росте, то такая поддержка будет логичным следствием сотрудничества бизнеса и государственного аппарата.





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