Арест Сергея Фургала признан законным

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16 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Фургал, фото: sledcom.ru/youtube.com

Московский городской суд сегодня рассматривал апелляционные жалобы защиты на заключение под стражу главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Арест был признан законным.

"Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

В пятницу, 10 июля, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что чиновник обвиняется в организации и покушении убийства предпринимателей в 2004-2005 гг. В суде Сергей Фургал рассказал суду некоторые подробности семейной жизни и о своих заболеваниях. Позднее он пожаловался на аллергию в СИЗО.

В Хабаровском крае начались митинги в поддержку губернатора. Пресс-секретарю Фургала поступили угрозы уголовным делом из-за митинга. Сергей Кравчук заявил, что на организаторах уличных акций лежит ответственность за организацию несанкционированных митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей.