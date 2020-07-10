Губернатор Хабаровского края Фургал рассказал о болезнях и детях

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10 июля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Фургал, фото: sledcom.ru/youtube.com

В Басманном районном суде сегодня проходило заседание по избранию меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он рассказал суду некоторые подробности семейной жизни и о своих заболеваниях.

Обвиняемый сообщил, что у него хронический бронхит, аллергия на латекс и некоторые медицинские препараты. Фургал также перенес операцию на легком.

Губернатор рассказал, что состоит в гражданском браке, имеет детей - двух сыновей 1990 и 2000-х годов рождения, которые находятся «на иждивении» ввиду учебы, и о приемной дочери 1989 года рождения.

Следователи просили сделать процесс закрытым, так как Сергею Фургалу могут угрожать. При этом губернатор отметил, что ничего не боится, " тем более находясь на скамье подсудимых".

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