Губернатор Хабаровского края Фургал рассказал о болезнях и детях

В Басманном районном суде сегодня проходило заседание по избранию меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он рассказал суду некоторые подробности семейной жизни и о своих заболеваниях.
Обвиняемый сообщил, что у него хронический бронхит, аллергия на латекс и некоторые медицинские препараты. Фургал также перенес операцию на легком.
Губернатор рассказал, что состоит в гражданском браке, имеет детей - двух сыновей 1990 и 2000-х годов рождения, которые находятся «на иждивении» ввиду учебы, и о приемной дочери 1989 года рождения.
Следователи просили сделать процесс закрытым, так как Сергею Фургалу могут угрожать. При этом губернатор отметил, что ничего не боится, " тем более находясь на скамье подсудимых".
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