Заложник амбиций Кремля и народной любви. Почему жители Хабаровского края защищают «криминального» губернатора?

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10 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Сразу же после задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации заказных убийств жители региона развернули активную деятельность в его защиту.

Социальные сети запестрели картинками «Я/Мы Сергей Фургал», петиция в его поддержку набрала более 35 тысяч подписей и даже Жириновский заявил, что в знак протеста из-за ареста однопартийца вся фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия. И кстати, некоторые даже уверены, что это подействует на власть.

«Вообще шантаж Жириновского по Фургалу выглядит серьезной ставкой. Скоро Проблемные для власти выборы в Госдуму, и ЛДПР очень нужна. Поэтому я лично делаю ставку на то, что Жириновский Фургала сможет отбить», - написала в своем telegram-канале Ксения Собчак. Но самая большая ставка все же на всенародную поддержку и любовь к губернатору.

Почему же несмотря на серьезные обвинения — организация убийства, и информацию СМИ о богатствах и недвижимости губернатора, явно не по доходам, симпатии хабаровчан на стороне Фургала, который выиграл выборы в 2018 году? На самом деле, главная заслуга главы региона, за которую народ готов простить и сомнительный бизнес, и явное лоббирование интересов близких ему компаний – то, что он не член партии «Единая Россия». Так он и выиграл выборы, хотя администрация края считала Фургала — тогда депутата Госдумы от ЛДПР — всего лишь удобным спарринг-партнером для действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Но единороссу уже не верили, тем более что партия тогда поддержала повышение пенсионного возраста, а альтернативы особой не было. В первом туре Фургал и Шпорт набрали примерно поровну голосов (по 35%), во втором туре кандидат ЛДПР взял уже 69,6%.

После проигрыша Вячеслава Шпорта Кремль отомстил слишком вольному краю — столица Дальневосточного округа была перенесена во Владивосток: к этому городу хабаровчане относятся ревниво и недолюбливают. Так Фургал, сам того не желая, превратился в символ народного сопротивления. Ну, а дальше ему оставалось только воспользоваться этим и приумножать рейтинг. Он начал критиковать муниципальных чиновников, а понятно дело – на местах сидели как раз единороссы, выходил к людям на локальные акции протеста и волна его понесла в сторону от Кремля и его политики.

Хотя Фургал и сопротивлялся, не хотел лезть на рожон, например, и отказался от явного противостояния с «Единой Россией» и активно агитировал за поправки в Конституцию. Но жители края это прощали, как закрывали глаза на «криминальный бизнес» - в прошлом глава региона занимался поставками леса и металлолома, а в этих сферах зачастую любые конфликты решались устранением конкурентов, как терпели и отсутствие явных прорывов и успехов — в их глазах виновата в этом была Москва, которая наказывает строптивый край и его «народного губернатора», пишет «Медуза».

И федеральный центр ответил. Силовики пришли с обысками в фирму», которую считали аффилированной с Фургалом, арестовали его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова, а тот «сдал» губернатора. Мог ли быть Фургал причастен к убийствам? Вполне, в суровом крае половина политиков – «авторитеты», но об этом власти скорее всего знали и тогда, когда он был депутатом. А значит "взяли" Фургала все же за политику - пока сидел тихо в депутатском кресле, не трогали, получил без санкции Кремля власть в регионе — прижали. Вот и стал губернатор заложником – Кремль надеялся на «послушного» чиновника, а народ ждал, что тот будет критиковать центр, который отбирает у регионов налоги.

Но после плебисцита все изменилось - «народный губернатор» оказался не нужен, его личная популярность в новых условиях стала не защитой, а уязвимым местом.