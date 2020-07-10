Фургала заключили под стражу

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: суд, pixabay.com

В пятницу, 10 июля, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что чиновник обвиняется в организации и покушении убийства предпринимателей в 2004-2005 гг.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября», - огласил решение судья Артур Карпов.

Кроме того, в тексте документа говорится, что у Фургала как у губернатора есть связи с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, которые он может использовать для угрозы свидетелям, а также, чтобы скрываться от следствия. На что обвиняемый заявил, что никаких преступлений не совершал, а зная о расследовании, не прятался. По мнению его адвокатов, в деле «доказательств нет».